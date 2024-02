Cheikh Tidiane Dieye à Macky : « Il ne lui sera laissé aucune seconde de plus »

Le mandat du Président Sall prend fin le 02 Avril. Et selon Cheikh Tidiane Dièye, candidat à la présidentielle « il ne lui sera laissé aucune seconde de plus ». Face à la presse avec les leaders de la coalition Yewwi Askan wi, il soutient qu’il appartient au Chef de l’Etat de choisir entre l’honneur et le déshonneur. « Il a le choix devant lui, il peut encore le faire. Nous lui souhaitons une sortie encore honorable si cela est aujourd’hui possible. Il faut dire que Macky a fait tellement de mal, j’ai en pensé ces trois derniers jeunes tombés, il y a quelques jours, fauchés à la fleur de l’âge parce que simplement ils étaient sortis le drapeau à la main pour scander « un peuple un but une fois », se désole le candidat.

Selon Cheikh Tidiane Dièye, jusque-là, le Sénégal a été une démocratie citée en référence en Afrique. Malheureusement avance-t-il « pendant les 12 ans de son règne, Macky Sall s’est attelé à démanteler la Constitution, à torpiller nos lois et règlements, à bafouer nos valeurs, à pervertir les mœurs politiques. Macky Sall a créé un sous-système qui n’a rien avoir avec le nôtre où plus rien n’est interdit, où on fait ce qu’on veut pour rester au pouvoir. C’est cela qu’il faut arrêter ». « Pour moins que ce que le président Macky Sall a fait, en 2012 le peuple sénégalais s’était dressé comme un seul homme pour dire :’’Touche pas à ma Constitution’’. Ce peuple est encore là et ne donnera pas à Macky Sall ce qu’il a refusé à son prédécesseur. Le Chef de l’Etat n’a pas seulement violé la Constitution, il l’a simplement détruite », dénonce-t-il dans des propos repris par Seneweb.

Les limites sont franchies. « Macky a touché au fruit interdit. Lorsqu’il a tenté de réduire son mandat, la Constitution le lui a interdit et il a appliqué à la lettre. C’est cette même Constitution qui lui demande de ne pas reporter l’élection ». Cheikh Tidiane Dièye fait d’ailleurs un clin d’œil à l’Union africaine qui tiendra son sommet la semaine prochaine. » Elle n’a aucune autre possibilité que de se mettre du bon côté de l’histoire, celui du peuple qui identifiera ses amis africains qui étaient à ses côtés dans les moments difficiles. Ce sommet doit mettre Macky Sall sur la table conformément à nos lois communautaires’’ pense Cheikh Tidiane Dièye. Il interpelle par la même occasion la CEDEAO, l’union européenne entre autres entités au niveau International.