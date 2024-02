Déthié Fall : « A partir du 2 avril, Macky ne sera plus considéré comme le président »

Déthié Fall a appelé le chef de l’Etat du Sénégal à organiser son départ de manière ordonnée, dans la paix et la stabilité des institutions. « Nous lui disons très clairement au Président Macky Sall d’organiser proprement son départ le 2 avril dans la paix, et dans la stabilité de nos institutions. C’est tout à son honneur, parce qu’à partir du 2 avril, nous l’avons dit et répété, il ne sera plus considéré comme le président de la République du Sénégal », a t-il déclaré lors de la conférence de presse de Yewwi.

La coalition Yewwi Askan Wi affirme qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires d’ici le 2 avril, et appelle également le Président Sall à prendre les dispositions nécessaires pour que l’élection se tienne et que Yewwi triomphe. A en croire M. Fall, Président du Parti Républicain pour le progrès (PRP), un plan d’action sera mis en place pour que le Président Macky Sall respecte le calendrier électoral.

Yewwi Askan Wi se dit également ouverte à toutes les organisations qui se sont mobilisées récemment pour la défense de la démocratie et des libertés.