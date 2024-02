Cheikh Oumar Sy : « La justice est en train de mourir de sa belle mort dans ce pays »

De supposées corruptions contre des juges à une supposée loi d’amnistie

Le processus électoral a été brutalement stoppé par le PDS qui accuse des juges et un Premier ministre de corrompus. Une commission d’enquête parlementaire est mise sur pied en mode fast track pour acter un deal entre le PDS et l’APR ( l’audio de la député Wore Sarr en est une preuve). A ce jour aucune preuve n’a été posée sur la table par le PDS pour étayer leurs accusations.

Le procureur, soudainement, décide d’instruire la plainte du juge Cheikh Ndiaye pour ainsi rendre caduque la commission d’enquête parlementaire.

Cette instruction n’aboutira nulle part d’autant plus que le communiqué du PDS n’a pas été signé par les responsables du parti.

Aujourd’hui on parle d’une supposée loi d’amnistie (encore une fois) qui vient administrer une gifle à notre système judiciaire.

En réalité dans ce pays les hommes politiques peuvent amener les citoyens de tout bord à mener des combats avec des conséquences désastreuses pour le pays aussi bien du point de vue social qu’économique. Ils se réveilleront un bon matin et décident de faire la paix.

On passe à pertes et profits les morts, les blessés, les biens et commerces dilapidés.

La justice est en train de mourir de sa belle mort dans ce pays. Nous ne sommes plus à la recherche de la vérité mais des arrangements qui vont mener tôt ou tard le pays vers le précipice.

Ce qui est clair au Sénégal : Kou deh ya perte

Cheikh Oumar Sy

Ancien Parlementaire

Coordonnateur de la coalition AVEC LIGUEY KAT YI