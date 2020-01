Invité de l’émission Face2Face de la TFM, l’analyste politique Cheikh Yérim a fait des révélations sur les retrouvailles Wade-Macky gachées dans un premier temps par…Samuel Sarr.

« Karim Wade et Macky Sall se sont parlé par le biais d’un médecin avant la rencontre de Me Abdoulaye Wade et Macky Sall. C’est dû à l’accord de Karim Wade. Mais bien avant tout cela, Ce qui a gâté les relations entre les deux présidents, ce sont des conseillers du président Alpha Condé qui ont conseillé le président de la Guinée d’aller parler avec les deux présidents. C’est Samuel Sarr qui, sans le vouloir, a tout gâché, en voulant jouer les bons offices. Mais il n’avait pas de mauvaises intentions et il ne savait pas que des jalons avaient déjà été posés. C’était lors de la venue de Abdou Diouf qui était au Sénégal pour présenter les condoléances suite au décès de Tanor Dieng et que le président Macky Sall s’est déplacé pour lui rendre visite. Ce qui a frustré le président Abdoulaye Wade. Vous savez, l’écosystème de Abdoulaye Wade est très complexe et son entourage qui pose des problèmes. Aujourd’hui un ressort s’est cassé entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il peut y avoir des civilités mais pas une paix définitive. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn