Cheikh Yérim Seck : « Macky a parlé avec Karim et Sonko avant le report »

Selon les informations de Cheikh Yérim Seck, Ousmane Sonko et Karim Wade ont discuté avec Macky Sall avant le report de la Présidentielle.

« Ce qui est clair et ce sont des informations avérées que j’ai recoupées : avant de reporter la Présidentielle, Macky Sall a discuté avec Karim Wade et Ousmane Sonko. Ils sont à la tête des deux groupes parlementaires les plus représentatifs de l’Assemblée nationale. Mais la manière de reporter la Présidentielle n’a pas été la bonne. D’ailleurs, c’est pourquoi, ce report a fait parler, malgré la discussion entre Macky Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko », a-t-il déclaré sur 7TV.

Selon Cheikh Yérim Seck, Macky Sall devait d’abord discuter avec les différents candidats et ténors de l’opposition en amont avant de reporter la Présidentielle à la veille de la campagne électorale.