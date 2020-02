Cinéma : Oscars 2020…découvrez le palmarès complet !

C’était l’un des événements les plus attendus de ce début d’année. Dimanche 9 février, les grands noms du cinéma se sont donnés rendez-vous à Los Angeles pour la 92ème cérémonie des Oscars. L’occasion de mettre à l’honneur les films, acteurs et réalisateurs qui se sont illustrés dans le monde du septième art au cours des douze derniers mois. Parmi les grands gagnants cette année : Joaquin Phoenix, qui a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans « Joker », Renée Zellweger, sacrée meilleure actrice pour « Judy » ainsi que Brad Pitt (« Once Upon A Time… In Hollywood ») et Laura Dern (« Marriage Story »), couronnés meilleurs acteurs dans un second rôle.

UN PALMARÈS HISTORIQUE

Neuf mois après avoir reçu la Palme d’or au Festival de Cannes, le réalisateur Bong Joon-ho s’est une nouvelle fois vu sacrer pour son film « Parasite ». Pas moins de quatre Oscars lui ont été décernés durant la soirée, parmi lesquels l’Oscar du meilleur film et du meilleur film étranger. Un doublé historique. De son côté, le film « 1917 » est reparti avec trois Oscars, dont celui de la meilleure photographie et des meilleurs effets spéciaux. La France, qui était représentée par le réalisateur Ladj Ly avec son film « Les Misérables », est quant à elle repartie bredouille. Découvrez le palmarès complet de 92ème cérémonie des Oscars.