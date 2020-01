Cissé Lo, ivre de joie : «Sadio, vous faites notre fierté »

Sadio Mané, sacré Ballon d’Or Africain 2020 ! L’annonce de cette nouvelle fait exulter de joie bon nombre de citoyens sénégalais et, notamment, les férus du football d’or. C’est le cas de l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise. Dans sa page Facebook, le Président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), réagit : «C’est avec un immense plaisir que nous apprenons le sacre de Sadio Mané. Le sociétaire de Liverpool vient, ainsi, de se hisser au plus haut niveau du football africain en engrangeant le Ballon d’Or Africain 2020 (BOA). Nous saluons ses belles performances qui forgent l’admiration et de tout un peuple, voire de tout un continent n. Voilà un illustre et digne fils du Sénégal .Il fait notre fierté. Que le Tout-Le-Puissant le protège et le garde aussi longtemps pour bien d’autres épopées ! Va, brave Gaindé, on vous aime… ! »