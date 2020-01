La commission du Dialogue politique met en garde

COMMUNIQUE DE LA PLENIERE DE LA COMMISSION POLITIQUE DU DIALOGUE NATIONAL

La Plénière de la Commission politique du Dialogue national réunie ce mardi 07/01/2020 à l’Hôtel Ngor Diarama, composée de la Commission Cellulaire et des plénipotentiaires des pôles de la Majorité, de l’Opposition, des Non-alignés, de la Société civile, de l’Administration, des Organes de contrôle et de supervision des élections (CENA CNRA), se félicite de l’installation du Président et des membres du Comité de pilotage du Dialogue national par Monsieur le Président de la République le 26 décembre 2019.

La Commission politique dirigée par une Commission Cellulaire autonome est arrimée au Dialogue national.

Sa mise en place est antérieure au Comité de pilotage du Dialogue national et fonctionne depuis le 12 juin 2019.

Cette Commission initialement créée comme Cadre de Concertation sur le processus électoral, ensuite comme Cadre chargé du Dialogue politique, a évolué en une Commission politique autonome.

Elle travaille sur la base d’un Code de conduite, de termes de références, adoptés d’accord parties et à partir desquels d’importantes mesures consensuelles, ont été arrêtées pour l’approfondissement de la Démocratie dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais.

La mise en œuvre de ces mesures consensuelles est du ressort exclusif du Président de la République qui en a pris l’engagement en tant que seule autorité de validation.

A cet effet, la Plénière de la Commission politique du Dialogue national réaffirme son autonomie et met en garde contre toute tentative de remise en cause de sa composition, de son fonctionnement et de ses décisions consensuellement actées.

Fait à Dakar le, 07/01/2020

ont signé

La Commission Cellulaire-Le pôle de la Majorité-le pôle de l’Opposition-Le pôle des Non-alignés-L’administration-la Société civile-la CENA-Le CNRA