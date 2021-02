Amadou Cissé Ndieguene évoque le trésor enfoui…Mourchid Ahmed Iyane

Al Mourchid AHMED IYANE

UN TRÉSOR INESTIMABLE ENFOUI

« Certes nous venons d’Allah et c’est en Lui que nous retournons ! «

Bien vrai. Aucune vie n’est éternelle et Tout souffle finira par s’évaporer vers les hauteurs divines. Et recevra les grâces méritées ou autres sanctions promises et distribuées immanquablement par Le Grand Justicier !

Un serviteur exceptionnel s’en est allé répondre à l’appel du Seigneur Le Magnanime : Le Mourchid Ahmed IYANE Thiam s’est éteint dans la paix du Seigneur ! Trésor inestimable !

Un ami, un frère, un compagnon de plus de cinquante ans (avant 1965) alors que nous étions encore jeunes. Etudiants : Mourchid au Maroc et moi en Tunisie.

Auparavant nous étions de la pépinière de l’Union Culturelle Musulmane (UCM) de nos maîtres d’alors : Oustaz Cheikh TOURE, Oustaz Alioune DIOUF (Thies ), Oustaz Mame Bara Mbacké et plus tard Oustaz Malick NDIAYE et autres.

Que Le Tout Puissant continue de les garder dans Ses délices !

Mourchid et moi avons continué à cheminer dans tous nos mouvements religieux (Fédération des associations islamiques (fin des années cinquante), Conseil Supérieur Islamique(2006…), Commission de Concertation nationale sur le Croissant lunaire (CONACOC, 1996…).

Nous avons poursuivi ce compagnonnage dans nos familles et encore dans nos différentes fonctions administratives aux ministères de l’Enseignement supérieur, des Affaires étrangères, de l’Éducation nationale, respectivement.

Nous avons longuement marché, en compagnie des membres pionniers de nos différentes organisations syndicales, religieuses…

Lors de la création de la Commission nationale de Concertation pour l’observation du Croissant lunaire (CONACOC) qui a projeté un phare aveuglant sur notre Président Mourchid, notre Comité d’initiative a pratiquement fait le tour de presque tous les grands foyers religieux du Sénégal et même de la sous-région.

C’était pour solliciter et obtenir la bénédiction et l’aval des illustres guides religieux d’alors : Cheikh Elhadji Abdoul Aziz SY, Cheikh Saliou MBACKE, Cheikh Mourtadha MBACKÉ, Cheikh Elhadji Asse NIASSE, Cheikh Elhadji MOUHAMED NDIEGUENE, Chérif Mame Alassane LAAYE, Cheikh Elhadji Mouhamed Bou KOUNTA , Cheikh Elhadji Alpha Mamoudou SECK ,Thierno Mountagha Ahmadou TALL, Thierno Mansour BARO, Thierno Bachir Montagha TALL, Elhadji Abbasse SALL , Le Grand Imam Elhadji Maodo SYLLA, Cheikh Elhadji Papa KANE ainsi que bien d’autres notabilités religieuses, coutumières.

Que l’Eden continue d’être leurs demeures !

Leurs différents héritiers et leurs représentants désignés pour siéger à la Commission, ont continué et continuent de nous accorder leur confiance .

Que leurs jours continuent de perdurer dans le jour !

Ces grandes figures ont adhéré à ce projet, ont encouragé et salué cette initiative et démarche de bonnes volontés, leurs enfants, neveux, fidèles venus solliciter leurs prières et bénédictions, leur appel à la Paix, à l’Entente ,à l’Unité des musulmans, leur protection, à l’Union des cœurs, au travail , à l’obéissance de l’Autorité.

Ferventes invocations exaucées !

Que de chemins difficiles parcourus !

Le Mourchid était toujours en tête de nos convois malgré l’âge, la maladie, la faiblesse, l’inexistence de moyens.

Il est vrai que nous avons toujours fonctionné avec nos modestes apports personnels et quelques contributions de certaines personnalités dont le Président de la République pour les dernières activités de la Commission.

Qu’ils en soient tous ici remercier et féliciter !

Mourchid IYANE nous a longuement conduit à braver des difficultés de toutes sortes rencontrées sur les chemins arpentés pour ces nobles objectifs.

Repose alors en paix, Preux Chevalier de la UMMA ! Ta place est aux côtés des Élus !

En attendant les dispositions réglementaires à prendre ultérieurement, les honorables membres de notre Commission dont j’assure l’intérim statutaire, en ma qualité de Premier Vice-Président, se joignent à ma modeste personne pour te rendre un hommage bien mérité.

Avec l’aide du Tout Puissant, nous nous efforcerons de continuer à tenir le flambeau contre vents et marées, malgré les écueils, récifs et éventuels crocs-en-jambe.

Respectueusement, nous nous inclinons devant la noblesse de ta conduite exemplaire, de ton courage, Mourchid, ta persévérance, ton désintéressement, tes hautes compétences, ta fidélité en amitié, ta générosité désarmante, ta bonté toute naturelle et ta foi sincère et débordante.

Nos prières chaleureuses t’accompagnent !

Que Le Magnanime veuille bien t’accueillir en Ses demeures célestes et préserver ton œuvre exaltante !

Qu’IL veuille bien tendre une main bienveillante et permanente sur ta courageuse famille éplorée !

Nos sincères condoléances à la UMMA et à toute la Nation Sénégalaise qui a encore enfoui, malheureusement, un Trésor inestimable !

DAKAR LE 09 FÉVRIER 2021

SE AMADOU CISSE NDIEGUENE

PREMIER VICE-PRÉSIDENT

COMMISSION NATIONALE DE CONCERTATION SUR LE CROISSANT LUNAIRE (CONACOC )