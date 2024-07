Classement FIFA : Le Sénégal et le Maroc…chutent

La FIFA a publié ce jeudi son habituel classement des sélections. Si le top 10 africain reste inchangé, les cadors ont contre-performé. Le Maroc, toujours numéro un africain, recule de deux places à l’échelle planétaire, passant 12e à 14e. Idem pour le Sénégal qui chute d’un rang (18e à 19e). L’Algérie a également chuté (46e contre 44e), et le Cameroun (51e), récemment secoué par des querelles intestines autour du staff technique des Lions Indomptables. La Côte d’Ivoire (38e) et le Nigeria (39e) chutent d’un rang.

Le Mali perd trois places, passant 53e nation FIFA. L’Egypte et la Tunisie font offices d’exceptions à la règle, en faisant du surplace. En-dessous du top 10, l’Afrique du Sud et l’Angola grapillent deux places et passent respectivement 57e et 90e. Les Léopards de RDC progressent d’un pas (60e), à l’instar de la Guinée équatoriale (88e). Le Ghana, la Guinée et le Gabon stagnent, eux, au même titre que le Cap-Vert, le Burkina Faso et le Bénin. Seule équipe du top 20 à contre-performer, la Zambie (92e), perd, elle, deux places.

Le Top 20 africain au classement FIFA

Maroc (14e mondial) Sénégal (19e) Egypte (36e) Côte d’Ivoire (38e) Nigeria (39e) Tunisie (41e) Algérie (46e) Cameroun (51e) Mali (53e) Afrique du Sud (57e) RD Congo (60e) Ghana (64e) Cap-Vert (65e) Burkina Faso (67e) Guinée (77e) Gabon (83e) Guinée Equatoriale (88e) Angola (92e) Bénin (91e) Zambie (92e)

Avec Afrik-Foot