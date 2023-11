Classement FIFA : Le Sénégal reste 2e en Afrique

Le Sénégal reste toujours la 20e place mondial et reste 2e en Afrique. Le résultat de ses derniers matchs (victoire et nul) lors de ses deux journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, n’a pas trop influencé le classement mise à jour ce jeudi 30 novembre. Les protégés de Aliou Cissé ont cependant perdu des points. Ils comptaient 1600.82 en octobre et en compte actuellement 1594.31 soit -6,51 de différence.

Le Maroc continue de dominer le classement en Afrique. La Tunisie est 3e, l’Algérie 4e et l’Egypte 5e. Victorieux de la République Centrafricaine puis du Ghana, les Comores (119e, +9) réalisent la meilleure progression de ce classement et occupent le meilleur rang de leur histoire. Le Kosovo (101e, plus 4) atteint lui aussi une hauteur inédite.

La Guinée-Bissau (103e, plus 7), l’Azerbaïdjan (114e, plus 6), la Libye (120e, plus 6), la Malaisie (130e, plus 7) et le Rwanda (133e, plus 7) sont les autres grands gagnants du classement de novembre, où l’on note que les Samoa (187èmes), les Samoa américaines (188èmes) et les Tonga (196èmes) sont de nouveau actifs après de nombreux mois sans jouer.

Sur le plan mondial, il y a du changement sur le podium. Certes l’Argentine (1ère) domine toujours les débats, suivie de la France (2e), mais c’est désormais l’Angleterre (3e, +1) qui s’installe sur la troisième marche. Elle prend la place du Brésil (5e, -2) qui chute après deux défaites coup sur coup contre la Colombie et l’Argentine, mais qui reste dans ce Top 5 complété par la Belgique (4e, +1).