Clédor Sène…l’ancien prisonnier le mieux réseauté du pays

Incroyable mais vrai ! Clédor Sène est l’ancien détenu le mieux renseigné de ce pays. En un coup de fil il a pu savoir si le procureur était au courant et si le chef de la DIC savait qu’il devait être arrêté. Et il a pu le faire sans panique alors que des policiers frappaient à sa porte. C’est Clédor Sène qui le dit :

« J’étais dans la chambre, je dormais. Ma femme est venue me dire qu’il y a 4 personnes de la Dic qui voulaient me voir. Je lui ai dit qu’au-delà de 21 heures qu’est-ce qu’ils pouvaient venir faire chez moi. J’ai pris mon téléphone, j’active mes réseaux pour recouper l’information. Et on me dit que le commissaire de la Dic n’est pas au courant, le parquet n’était pas au courant. Je me suis senti en insécurité parce que si ce n’est ni la Dic ni le parquet cela pourrait même être un gang. »

Si ce que Clédor Sène dit est vrai alors il est l’ancien détenu le mieux réseauté du Sénégal…