Collaborateur de Macky malade…voici la vérité

Selon nos confrères de « Les Echos », « une haute autorité, par ailleurs proche collaborateur du chef de l’État, est malade depuis quelques jours. »

Toujours selon nos confrères « son cas est tellement grave qu’il a été évacué en France ». Mais nos confrères ajoutent qu’ils préfèrent taire le nom du malade.

Et cette dernière phrase de nos confrères ouvre la voie à toutes les rumeurs les plus fantasques. D’aucuns parlent déjà du « Naar » en disant « Ndeyssane ». et d’autres disent, « les marabouts l’ont eu » en accusant indirectement les derniers limogés du gouvernement et du Palais.

Mais selon des sources de l’hexagone, aucun proche collaborateur ne se trouve dans les hôpitaux de Paris depuis deux semaines…Donc ce n’est pas le « Naar » Mahmout. Invention ou fausse info, tout est bon pour faire le buzz…