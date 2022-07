Comment le vieux Niasse peut « sauver » Macky du chaos

Moustapha Niasse fait partie des personnes qui ont marqué l’arène politique sénégalaise. C’est l’une des raisons pour laquelle, le président Macky Sall a fait du patron de l’Alliance des forces du progrès (AFP) un allié incontournable. Dix ans à la tête de l’Assemblée nationale, le voilà qui sort de l’hémicycle avec les honneurs. Malheureusement, sous son magistère, l’Assemblée a connu des pages sombres. Mais le patriarche de Keur Madiabel a la possibilité de rectifier le tir en posant un ultime acte de courage.

L’Assemblée nationale a définitivement tourné la page de Moustapha Niasse. Jeudi dernier, la fin de la treizième législature a été actée. Le Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP) a profité de son discours d’adieu pour annoncer la rédaction d’un livre qui va porter sur sa vision de l’Afrique. Après avoir participé à deux alternances, ce membre de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar, a un grand cadeau qu’il pourrait offrir au chef de l’Etat.

En ces moments sombres, les Sénégalais veulent voir la lanterne de Niasse éclairer Macky Sall. Et la meilleure lumière qu’il puisse offrir au locataire du Palais se serait de lui faire comprendre et dire qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024. Cette question sur le troisième mandat est le seul boulet que traîne Macky Sall. Même certains de ses opposants, qui peinent à trouver des failles sur ses réalisations, font de cette question de mandat illimité leur principal cheval de bataille.

Alors, le patron de ce grand parti qui a été décisif dans le second mandat de Macky Sall doit lui montrer la voie à suivre pour rejoindre le rang des grands présidents que compte ce pays. Niasse et Tanor constituaient le duo d’hommes sages sur qui le chef de l’Etat pouvait compter. Alors le désormais ancien président de l’Assemblée doit mener ce rôle à merveille. Même si Xibaaru tient de sources sûres que Macky ne fera pas un troisième mandat, il serait plus judicieux que le Président rassure les Sénégalais. Ce qui pourrait même faire baisser la tension à la veille des législatives.

Quoiqu’on puisse reprocher à Niasse, il demeure un homme d’Etat. Mais son compagnonnage avec Macky a émaillé sa carrière politique et celle de son parti. « En politique comme à la voile, vouloir aller uniquement dans le sens du vent mène rarement à bon port mais souvent à l’échouement », alors si Moustapha Niasse arrive à faire comprendre cette affirmation de Michel Colas au locataire du Palais, il pourra déclarer haut la main avoir servi son peuple. Car il lui évitera le schéma qui se déroule actuellement dans certains pays de la sous-région.

Le Sénégal a plus que jamais besoin de voir ce vieil opposant, pierre à la main le soir du 23 juin 2011, reprendre son manteau sage. Cette fois-ci, Moustapha Niasse n’aura pas besoin de pierre mais juste de conseiller à Macky Sall qu’il ne suive les vautours du Palais. Ces personnes poussent le chef de l’Etat à marcher sur des cadavres uniquement pour ne pas perdre leurs privilèges. Ces personnes ont précipité la chute de Wade et aujourd’hui, il risque d’envoyer Macky dans les abîmes.

En n’étant pas investi sur les listes de Benno Bokk Yakaar en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, Moustapha Niasse a montré à Macky Sall la voie à suivre. Maintenant il ne reste plus au patron de Benno d’user de sa sagesse pour suivre la voie indiquée par Niasse. « La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c’est d’être petit », une fin que Macky peut éviter en refusant d’être ce monstre décrit par l’opposition. Voilà l’ultime cadeau que Moustapha Niasse puisse faire au locataire du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru