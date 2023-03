Comment Macky a verrouillé le remaniement…Les ministres courent vers les marabouts

Décidément le Président Macky Sall est un président qui aime mettre le suspense à chaque fois qu’il veut faire un remaniement. Depuis qu’il a changé ses numéros de téléphone, les ministres voient rouge et préfèrent s’engouffrer dans les profondeurs du Sénégal en quête de marabout ou féticheurs qui les maintiendraient au pouvoir. Certains ont fait le déplacement même vers des pays réputés pour être les fiefs de puissances mystiques. Mais Macky Sall peut compter sur la protection de la Première dame Marème Faye Sall, réputée pour être celle qui connaît les marabouts les plus efficaces du Sénégal.

Ce n’est pas par hasard, si Macky Sall a choisi de changer tous ses numéros de téléphone portable, et est devenu depuis injoignable. Macky Sall est largement instruit sur les pratiques de certains ministres. Ils restent, ne font rien du fait de leur incapacité, mais dès qu’ils ont vent qu’un remaniement ministériel se profile à l’horizon, se mettent en contact à longueur de journée avec le Président de la République Macky Sall sous prétexte qu’ils viennent lui rendre compte directement de leurs différentes activités. Une manière d’exercer une pression sur le Président pour qu’ils soient maintenus dans le gouvernement.

Ils ont plus d’un tour dans leurs sacs. C’est pourquoi, ils ne se contentent pas seulement d’exercer eux-mêmes directement des pressions sur le Chef de l’Etat, ils s’attachent également d’autres relais. Des relais qui ne sont que les lobbys maraboutiques ou économiques. Depuis qu’il a traversé toutes ses expériences, Macky Sall, désormais à l’approche d’un remaniement, change tous ses numéros de téléphone portable. Et personne ne pourra le joindre ainsi…

C’est pourquoi que depuis que les rumeurs du remaniement ont envahi les grands salons de la capitale, les ministres ne dorment plus et ils ont même perdu du poids. Ils ne savent plus comment joindre le Patron pour faire étalage de leurs réalisations qui pourraient les maintenir au pouvoir. Leurs marabouts n’arrivent plus à joindre le Président de la République qui a changé ses téléphones.

Ils n’ont plus d’autre choix que de chercher d’autre voies pour espérer garder leur rang de ministre. Donc ils ont recours aux autres féticheurs, vaudous de pays étrangers pour influer sur la décision du Président. Mais ce dernier peut compter sur Marème Faye qui connaît tous les puissants marabouts de ce pays, de la Gambie et de la Guinée Bissau. Ce qui ne va pas désarmer tous ces ministres qui font tout pour se maintenir dans le gouvernement.

Ils ne veulent pas si facilement jeter l’éponge et se mettent à l’idée qu’ils vont se battre jusqu’au bout pour conserver leurs fromages. Ils sont prêts à tout. Dans les prochains jours, il faut ‘attendre à assister à l’aéroport international Blaise Diagne à un défilé de féticheurs vaudous venus de la sous-région venus atterrir à Dakar. D’autres pour être plus discrets, vont choisir les voies routières.

Certains parmi eux vont loger dans des hôtels, d’autres soit ils se font louer dans des appartements ou alors vont habiter chez les ministres qui les ont fait venir. Ces derniers vont être soumis à toutes sortes d’épreuves qu’ils accepteront de faire rien que pour être conservés dans le gouvernement. Quoiqu’on puisse dire, c’est actuellement la traite des féticheurs vaudous.

Ce sont eux qui en tirent plus de profits. A l’issue de leurs séances d’incantation, ces féticheurs vaudous sont sûrs de retourner dans leurs pays avec des mallettes bourrées d’argent. Or, tous ces ministres qui les avaient fait venir, ne sont pas eux de leur côté, sûrs de conserver leurs postes. Surtout que Macky Sall va faire un grand coup de balai pour installer un gouvernement d’attaque en direction de 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn