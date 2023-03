Adji Sarr perturbe Sonko…il commet encore une grosse bêtise

Ousmane Sonko a le don naturel de se mettre dans des situations embarrassantes. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) trouve toujours le moyen de se mettre dans la gueule du loup. Obnubilé par l’affaire Adji Sarr, il vient de donner à Macky Sall une arme puissante pour l’éjecter de la course présidentielle de 2024. Avec l’affaire Prodac, Mame Mbaye tient le maire de Ziguinchor par le bout du nez. Le rapport dans cette affaire va faire des dégâts dans les rangs du principal parti de l’opposition…

Qu’est ce qui a bien pu pousser Ousmane Sonko à se noyer dans l’affaire Prodac ? Depuis la trahison de Idrissa Seck, le patriote en chef a le vent en poupe. Sonko a réussi à faire de la gouvernance de Macky Sall, un enfer sur terre. Le leader de l’opposition radicale ne ratait jamais le moyen de mettre à nu les dérives du régime de Macky Sall. Même avec les accusations de viol, il tenait le bon bout. Mais en voulant trop faire, il a tout détruit. Son amour pour les grosses révélations l’a mené à sa perte. Le voilà à la merci du parti au pouvoir.

Avant l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, Sonko tenait un discours cohérent. Juriste de formation, il a toujours soutenu qu’en droit on jugeait les faits. Toujours dans sa constance, il a reconnu que la justice est un principe accusatoire. C’est-à-dire, que c’est à la personne qui accuse d’apporter ses preuves. L’accusé doit, en contrepartie, se défendre avec les moyens du bord. Et ce sera au juge de trancher. Voilà la logique que suivait l’homme qui a poursuivi Mamour Diallo dans l’affaire des 94 milliards. Mais depuis que Adji Sarr l’accuse de viol, Sonko est devenu la personne la plus incohérente au Sénégal.

Dans l’affaire Prodac, Sonko déclarait que Mame Mame Mbaye Niang a été épinglé par un rapport de l’IGE. Lors d’une conférence de presse, il a même lu quelques extraits dudit rapport. Convoqué par les enquêteurs, il change de version et déclare un lapsus. Selon lui, ce serait un rapport de l’IGF et non IGE. Mais jusqu’à présent, il est dans l’incapacité de produire ledit rapport. Alors que c’est lui-même qui disait que c’était à l’accusateur de fournir les preuves. Ousmane Sonko s’est condamné lui-même. Depuis qu’il a reconnu qu’il ne détenait pas de rapport, il s’est placé dans une très mauvaise position.

Ousmane Sonko est perdu dans son propre jeu. Quand il faisait cette déclaration, c’était dans le but de porter un sacré coup de poignard à un adversaire qu’il cherche vaille que vaille à vilipender. Le maire de Ziguinchor voulait faire de Mame Mbaye Niang un expert en dilapidation de deniers publics. Malheureusement, il a commis trop d’erreurs qui lui seront fatale dans cette affaire. Non seulement, il se base sur un rapport qui n’existe que sur internet. Mais si par extraordinaire, il met la main sur ledit document, il risque de tomber dans le piège de Mame Mbaye Niang.

Depuis le début du procès, le ministre du Tourisme réclame le rapport. En l’amenant, Sonko pourrait tomber pour recel de document administratif. Mame Mbaye Niang cherche à laver son honneur et montrer qu’il n’est pas le voleur décrit par Sonko. Et ce procès pourrait aussi lui permettre de liquider un adversaire politique très gênant. La coalition au pouvoir ne laissera jamais cette opportunité passée. Sonko a prêté le flanc. Et Macky va tout faire pour l’éliminer. Et ce qui est sûr, c’est que tous les moyens seront mis en place pour que cette affaire soit vidée le 30 mars.

Si Sonko en est arrivé à ce niveau, c’est parce qu’il a commis trop d’erreurs. Avec l’affaire Sweet Beauté, il avait suffisamment de problèmes. En bon stratège, il devait arrêter de tirer sur tout ce qui bouge. Ainsi il pouvait conserver son intégrité physique et ses droits civiques. Mais à force de trop parler, il a détruit tout ce que ses partisans ont construit depuis 2019. Obnubilé par Adji Sarr, l’espoir de la jeunesse se perd dans ses propres fantasmes. Pour ne pas finir dans la nasse de Macky Sall, il tente un dernier coup avec son “Gatsa Gatsa”. Mais cela ne pourra pas le sauver du charme de Adji Sarr qui réclame toujours justice.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru