Regardez comment Sonko ment avec assurance…Les preuves en direct

Asphyxié par le président Macky Sall, Ousmane Sonko change de stratégie. Désormais le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut précipiter sa révolution sanglante contre l’actuel locataire du Palais. La peur de rater la présidentielle de 2024 a poussé le maire de Ziguinchor à se rapprocher davantage de la communauté internationale. Depuis quelque temps, Sonko et les siens ne cessent de leur faire un clin d’œil. Mais le maire de Ziguinchor a honteusement berné la communauté internationale sur les incidents sur la Corniche.

Les incidents sur la Corniche, lors du procès Sonko-Mame Mbaye Niang, continuent toujours d’alimenter les débats. Cette fois-ci, c’est le patriote en chef qui lance les débats. Ousmane Sonko a donné une autre version de cette affaire qui a fini de faire le tour du monde. Et cette fois-ci, le présumé bourreau de Adji Sarr peint les forces de défense et de sécurité (FDS) sous leurs habits les plus sombres. Une nouvelle version qui balaie les dernières explications données par le candidat à la présidentielle de 2024…

« Le 16 février 2023, le Sénégal et le monde entier découvraient, médusés, la scène surréaliste qui s’est déroulée sur la corniche Ouest de la capitale sénégalaise. Les réseaux sociaux, les télévisions et la presse écrite du monde entier ont relayé l’agression dont je venais, une fois de plus, de faire l’objet de la part du président Macky Sall.

Pour m’extraire de force et m’obliger à entrer dans un de leurs fourgons, les membres de l’unité d’élite de la Police nationale (B.I.P), assistés par le G.I.G.N, l’unité d’élite de la Gendarmerie nationale, ont brisé la vitre de ma voiture avec une violence inouïe. Cette forfaiture aurait pu me causer des dommages physiques plus importants que les égratignures aux pieds causées par les tessons de vitre », écrit Ousmane Sonko dans une déclaration adressée à la communauté internationale.

Mais à quel Ousmane Sonko se fier ? Aux premières heures de cet incident sur la Corniche, le leader de Pastef et ses partisans se sont offusqués. Ils ont accusé Macky Sall et son régime d’avoir usé des forces de défense et de sécurité pour attenter à la vie du chef de l’opposition radicale. Une déclaration et des images qui ont choqué tout le monde. Toute la classe politique avait dénoncé le traitement réservé à cet opposant au régime actuel. Quelques jours après, la «victime» de cet abus de pouvoir a donné une autre version plus clémente envers les FDS.

Venu assister au 25 ans du Parti de l’Unité pour le Rassemblement (PUR), à Guédiawaye, il louait le professionnalisme des FDS qui auraient sauvé sa vie. « Ce qui s’est passé à la Corniche, il y avait des milices de Macky Sall armés de grenades lacrymogènes et fusils que les policiers n’osaient pas interpeller. Raison pour la­quelle les policiers m’ont mis dans leur fourgon blindé pour qu’on ne me tire pas dessus. C’est une honte pour le Sénégal », déclarait le même Sonko qui accuse aujourd’hui la Police et la Gendarmerie de l’avoir agressé et causé des blessures au pied.

Revenons sur les supposées blessures. Me Ciré Clédor Ly, l’avocat qui étaient avec Sonko dans son véhicule, révélait que son client n’avait aucune blessure. Alors comment se fait-il que les deux hommes qui étaient à bord de la même voiture ne parlent pas le même langage ?

Le maire de Ziguinchor s’est encore noyé dans ses théories apocalyptiques. Pris en tenaille par deux procès, il cherche une manière de se sortir de ce piège. Sonko a beau gesticuler et jouer au guerrier, mais la situation actuelle est à son défaveur. Macky traque ses partisans, les jeunes ont de moins en moins confiance en lui et son nom évoque la peur chez les adultes. Alors, il tente d’enfiler ses habits de diplomates.

Au lieu de dévoiler ses talents de diplomate hors-pair, il s’est lancé dans une opération de victimisation. Ce qui devait être une excellente invite à la communauté internationale, est devenu un ramassis de contrevérités pour s’offrir les bonnes grâces des pays occidentaux. Macky Sall mène le pays vers une dictature, mais ce ne sont pas les mensonges de Sonko qui vont l’arrêter. Leur rivalité malsaine ne doit pas entraîner ce pays dans un spirale de violence.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru