Sonko s’agenouille devant le système et crache sur « les patriotes »

Ousmane Sonko n’est plus l’ennemi de la France, encore moins le défenseur des victimes de l’impérialisme. Il ne s’attaque plus à l’ancienne colonie et n’accuse plus l’Occident d’être la cause des souffrances des populations africaines. Au contraire, Sonko adoube la France et essaie de présenter son nouveau visage d’élève sage à la communauté internationale. Il « crache » sur les espoirs des patriotes qui croyaient en lui et le consacraient comme le « nouveau Sankara ». Mais les appétits de Sonko ont peu à peu transformé sa vision d’un Sénégal débarrassé du néocolonialisme. Aujourd’hui il semble avoir mis du sable dans son couscous…Il fait un clin d’œil au Système dans le seul but de devenir Président…

Le leader de Pastef se découvre. De plus en plus, apparait son véritable visage. Il est un homme affamé du pouvoir. Il est prêt à tout pour y parvenir. Tout le monde sait que le chef des patriotes, malgré les visages rassurants qu’il laisse apparaître vis-à-vis de la communauté internationale, est un belliciste. Il veut une fois au pouvoir au Sénégal, allumer toute la sous-région. Ousmane Sonko est au service de forces obscures qui n’ont qu’une seule ambition, mettre à dessein leur funeste entreprise pour l’Afrique, et déstabiliser par-delà le monde entier…

Ousmane Sonko, pour y parvenir, cherche à tromper tout son monde, et se profile une autre image. Ousmane Sonko, comme pour tromper tout son beau monde, ne veut plus apparaître comme étant l’homme de l’anti système. En véritable opportuniste, il apparait même comme étant l’homme du système. Les temps ont bien changé, certains hommes aussi, dont un certain Ousmane Sonko. De qui se moque-t-on ?

Le maire de Ziguinchor apparait sous un autre visage. Un visage new-look qui ne déteste plus la France, contrairement à ses discours antécédents. Dans sa lettre à la « Communauté Internationale » (Quelle communauté ?) Ousmane Sonko accuse Macky Sall d’avoir fait de lui un anti français et un anti occident alors que tous ses discours de mars 2021 ont incité les jeunes à détruire les intérêts des français (Total, Auchan).

Toujours dans sa lettre à la « Communauté Internationale », Ousmane Sonko accuse Macky Sall de faire de PASTEF, un parti islamiste. Il oublie que les statuts de PASTEF sont basés sur des fondements islamistes. Et des membres de son entourage ont confirmé.

Enfin dans sa lettre à la « Communauté Internationale », Ousmane Sonko accuse Macky d’avoir attenté à sa vie dans le tunnel. Et pourtant ce sont des forces de l’ordre qui l’ont évacué. Sonko nage dans des contradictions.

Une révélation exclusive de Xibaaru. Ousmane Sonko est même allé demander à Guy Marius Sagna d’enlever de la dénomination du Frapp, la mention « France Dégage ». Maintenant vous ne verrez plus « Frapp France Dégage » mais uniquement « Frapp ». Guy Marius Sagna, le talibé d’Ousmane Sonko a même déclaré qu’il n’a jamais été contre la France mais contre l’impérialisme. Mais il ne se prononce pas sur la disparition de la notion « France Dégage »

Ousmane Sonko est devenu la risée en France et dans les chancelleries occidentales qui voient en lui un opportuniste qui a changé de discours pour accéder au pouvoir. Il s’est totalement déculotté. D’aucuns voient en lui, un homme qui cherche coûte que coûte à accéder au pouvoir, uniquement pour servir d’autres intérêts obscurantistes et effroyables pour l’unanimité.

Ousmane Sonko avait toujours déclaré son hostilité vis-à-vis de la France et des autres puissances occidentales, en se présentant comme étant un homme qui lutte contre l’anti système. Entre temps, rien n’a changé, sauf que lui est en train de montrer sa véritable nature qui est celle d’un homme prêt à tout pour conquérir le pouvoir, même en se montrant sous un autre visage.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn