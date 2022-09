Sonko ment en « insultant » Amadou Ba…La preuve en vidéo

Dans une vidéo devenue virale sur le net, Ousmane Sonko, lors de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi s’en est pris au nouveau Premier ministre en le traitant de « voleur ». Mais dans cette vidéo de 59 secondes où Sonko parle de milliards appartenant à Amadou Ba, il annonce à la 27ème seconde que lui n’a pas de millions dans son compte.

Pour un homme qui a des 4X4 et V8 dans son garage, qui raconte qu’il n’a pas un million dans son compte, c’est un menteur qui prend les Sénégalais pour des demeurés. Et où sont les milliards de la Malaisie et les 450 millions récoltés dans un appel aux dons ? Sonko est décidément le Roi des menteurs. Voir la vidéo ci-dessous…

Ousmane Sonko en a l’habitude de lancer des accusations gratuites contre d’honnêtes citoyens. Qu’il apporte la seule preuve des ignobles accusations qu’il lance à l’endroit de certaines personnes. Il est incapable de le faire, car un fieffé menteur. Il est célèbre dans ce jeu. Maintenant, c’est à Amadou Ba qui l’a enseigné lorsqu’il a été à l’ENA et qui a été son patron aux Impôts et Domaines qu’il s’en prend.

Ousmane Sonko ne supporte pas que, Amadou Ba devienne aujourd’hui Premier ministre du Sénégal. En plus d’être un fieffé menteur, un grand manipulateur, Ousmane Sonko passe pour être un sinistre individu, aigri et plein de jalousie. Il le démontre avec son accusation infondée à l’endroit de Amadou Ba. Parfois, il vaut mieux se taire que de se mettre à parler à tout vent.

Ousmane Sonko qui aime se montrer comme étant un homme fauché comme le rat, roule pourtant sur de l’or. On dit qu’il a su installer des sociétés écrans déjà du temps où il servait dans la fonction publique. Il a un compte bourré de milliards qui est logé dans une banque dans la lointaine Malaisie. Il a réussi à embobiner des personnes lors de son fameux appel à un concours de dons, rien que pour récolter des millions.

Ousmane Sonko est un multimilliardaire. Il roule sur de l’or, mais il ne veut rien laisser apparaître. Il ment en cherchant de jeter le discrédit sur des personnes dont il pense qu’ils peuvent lui faire ombrage. Son jeu est découvert. Ses multiples mensonges ne passent plus. C’est un homme désespéré depuis la nomination de son ancien enseignant à l’ENA et patron aux Impôts et Domaines au poste de Premier ministre. Il sait que ce dernier le connait si bien.

Ousmane Sonko tente de prendre les devants en tentant de discréditer Amadou Ba. Il sait qu’avec Amadou Ba, les Sénégalais vont découvrir son véritable visage. Ousmane Sonko a beaucoup de choses qu’il veut cacher au peuple sénégalais. Malheureusement pour lui, malgré tous ses mensonges, il devra faire face à la réalité, et savoir qu’il ne peut plus passer tout son temps à mentir aux Sénégalais. Le temps est venu pour lui de rendre compte, avec Amadou Ba au poste de Premier ministre.

Face à ses gros mensonges, certaines choses de sa vie qu’il cache vont être découvertes. Tant, Amadou Ba le connait si bien. Assez, les gros mensonges de Ousmane Sonko ! Le Président de la République Macky Sall a si bien fait en nommant Amadou Ba, Premier ministre. Témoin, cet acte si désespéré de Ousmane Sonko qui tente de le dénigrer. Ousmane Sonko n’apporte aucune preuve des accusations mensongères qu’il lance à l’endroit du Premier ministre. Il prend les devants, car bientôt des révélations vont être faites et qui étaleront sa véritable nature.

Ousmane Sonko va devoir expliquer aux Sénégalais beaucoup de choses sur qui il est vraiment.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn