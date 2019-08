Communiqué suite au séjour du Secrétaire d’Etat Moise Sarr en France.

Le Secrétaire d’État, chargé des Sénégalais de l’Extérieur auprès du Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a séjourné du 15 au 28 août 2019 en France. Durant cette période, Monsieur Moise Sarr a eu à rencontrer le personnel consulaire, des responsables associatifs, des personnes ressources et des membres du Groupe de réflexion Sénégal du Forum des Diasporas africaines.

Le Secrétaire d’État, chargé des Sénégalais de l’Extérieur en a également profité pour aller à la rencontre de nos compatriotes vivant dans les foyers de travailleurs en région parisienne et en Normandie de même qu’à rendre une visite de courtoisie à des Dahiras.

C’est une première depuis 1985 qu’un Ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur rencontre autant d’acteurs dans un souci d’écoute, d’échange et de co-construction plaçant ainsi leurs préoccupations au cœur de l’action gouvernementale.

Avant la France, Monsieur Moise Sarr a déjà été en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Bénin. C’est ainsi qu’une amélioration de la qualité des services offerts par les représentations consulaires est en gestation avec à la clé des « Consulats numériques » avec la digitalisation et la dématérialisation, la mobilité, la proximité des équipes et une plateforme interactive.

Ce sont de vieilles doléances qui sont en cours de satisfaction avec cette visite qui vient à point nommé après les réformes constitutionnelles qui ont permis aux Sénégalais de l’Extérieur d’avoir 15 Députés à eux dédiés, des Conseillers au CESE et un Haut Conseiller au HCCT.

Les Amis du Secrétaire d’État, Monsieur Moise Sarr, se félicitent du succès éclatant de cette visite et du temps consacré en vue d’écouter et d’échanger avec tous les acteurs de tous les segments. Cela démontre, s’il en est encore besoin du bon choix fait sur sa personne par le Président de la république, SEM Macky Sall et aussi de la connaissance fine de Monsieur Moise Sarr de la Diaspora et de leur volonté manifeste d’un partenariat gagnant-gagnant avec l’État pour que les Sénégalais de l’Extérieur soient des acteurs essentiels au développement économique de la mère patrie.

Fait à Paris, le 29 août 2019