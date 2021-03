Compétitions entre confréries et Sketchs : Les mises en garde du CNRA

Les plateaux télévisés durant le mois de Ramadan au cours desquels les prêcheurs des différents foyers religieux présents au Sénégal, passent tour à tour pour vanter les méritent de leurs guides, ne seront pas les bienvenus cette année. Le Conseil national de réglementation de l’audiovisuel (CNRA) a sorti un communiqué pour mettre en garde les chaînes de télévision contre toute velléité de cultiver une compétition malsaine entre les confréries. Et ainsi, exposer les personnes qui s’identifient à ces communautés, au dénigrement, attaques et discrédit des internautes et autres téléspectateurs.