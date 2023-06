Condamnation de Sonko…les regrets de Seydi Gassama

Le verdict est tombé ! Ousmane Sonko est condamné à deux (2) ans de prison. Un verdict qui a fait réagir le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama.

« Pendant plus de 2 ans, on nous a parlé de viol et de menace de mort avec une arme. Lors du procès, dans son réquisitoire et pour la première fois, le procureur sort le délit de « corruption de la jeunesse » qui est retenu par le juge pour condamner. Ainsi va le Sénégal depuis 2012 », a écrit le droit de l’hommiste sur Twitter.