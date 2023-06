Fatou Ndiaye Diop Blondin a aussi réagi à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Elle estime que « la décision du juge est illégale et arbitraire ».

« Instruction pour viol et menaces de morts et verdict pour corruption de jeunesse. Le juge a fait une substitution de fait et de droit. Ce chef d’inculpation n’a pas de base légale et n’a été retenu que le jour du verdict la décision du juge est illégale et arbitraire », a-t-elle écrit sur Twitter.