Contraventions routières : Lancement du paiement digital

Rien ne résiste à la digitalisation, car l’un des derniers bastions, qui résistait encore à sa poussée fulgurante, va tomber : une plateforme de paiement digitale des amendes forfaitaires liées aux contraventions routières est mise en place. La cérémonie de lancement a eu lieu hier, dans les locaux du Trésor public. Désormais, les usagers de la route n’éprouveront plus le besoin d’aller à la gendarmerie ou au commissariat pour payer une contravention. Ils pourront maintenant s’en acquitter directement sur les plateformes mobiles et par carte bancaire.

Ce projet, initié par l’Etat du Sénégal et mis en œuvre par la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, en partenariat avec la Gendar­merie nationale, la Direction générale des transports terrestres et la Police nationale, présente de nombreux avantages, notamment le gain de temps pour les automobilistes. «Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Adminis­tration publique et de l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Dans le système antérieur, vous pouvez faire une infraction ici et aller faire des kilomètres pour payer et revenir prendre votre permis. Dans ce système, on vous permet par tous les moyens de paiement agréés par la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest de payer sur le lieu de commission de l’infraction et de repartir avec vos papiers, c’est plus simple, c’est plus transparent et ça donne un gain de temps énorme», explique Cheikh Tidiane Diop, Directeur général de la Compétitivité publique et du Trésor. Cette innovation va aussi assurer plus de fiabilité dans la gestion des finances collectées grâce à ces amendes. Il ajoute : «Au-delà de l’économie budgétaire qui n’est pas négligeable, parce que dans l’ancien système, l’Etat du Sénégal commandait énormément de carnets, qui ne donnaient pas tous les gages de fiabilité et qui demandaient des moyens budgétaires assez consistants et des moyens de conditionnement et de conservation qui présentaient un certain facteur de risques.»

D’après lui, «ce projet va participer, au-delà de la simplification et de la transparence, à l’amélioration de la collecte des ressources. Ce projet va contribuer aussi à la normalisation des relations entre les transporteurs, les usagers de la route d’une manière générale et les forces de police et de gendarmerie, parce que le système est paramétré sur les différentes typologies d’infractions, et à chaque type d’infraction, le montant de l’amende est également embarqué».

Cette digitalisation présente des avantages pour l’usager qui peut effectuer le paiement rapide sur place et récupérer immédiatement son permis de conduire, sa carte grise ou son assurance. Pour l’Etat, il y a une célérité dans le traitement et la collecte des fonds gérés par le régisseur. Il y a aussi une amélioration de l’efficacité et la traçabilité des paiements. Même s’ils magnifient ce projet qu’ils ont porté comme revendication auprès du président de la République en 2021, les syndicalistes pointent quelques imperfections au niveau du logiciel. Lire la suite en cliquant ICI