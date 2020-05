Lutte contre le covid-19 : La saison des truands…Thione, Wally et You

Décidément le fonds mis en place dans le cadre du Force covid-19 attire les loups. Au Sénégal, tout le monde devient indigent. L’expert en matière de santé, Dr Pape Moussa Thior qui fait l’objet d’insultes, parce que ses vérités ne plaisent pas à tout le monde et qui met le doigt sur la plaie, rappelle que le coronavirus qui est un mal doit nous pousser à retrousser les manches et à nous mettre au travail.

Le coronavirus devient un prétexte pour pousser tout le monde au Sénégal à la mendicité. De par sa maladresse, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop vient d’inciter des artistes musiciens à se mettre à tendre la main.

Un musicien comme Thione Seck qui fait l’objet de poursuites judiciaires dans une affaire l’impliquant dans le cadre de faux billets, s’est même permis sur la face de tout le monde d’exhiber ses factures d’eau et d’électricité qu’il dit impayées, attendant tout ça, une pitance de l’Etat. Parce que tout simplement, le Président de la République Macky Sall, à cause de la guerre lancée contre le coronavirus, a mis en place le Plan de résilience économique et social dont un fonds de 1000 milliards FCFA.

Voilà que les abeilles se mettent à survoler. Puisque Thione Seck les y incite, des artistes se mettent à tendre la main. Si une seule fois, la honte pouvait tuer dans ce Sénégal. Une curieuse structure dénommée Prince arts dont tout le monde se met à se rappeler de son nom ainsi que Sen Petit Gallé monté de toutes les pièces par Youssou Ndour s’y mettent pour tendre la main. Tous disent perdre des millions de FCFA à cause de la situation née du coronavirus.

Comment ont-ils pu perdre des millions ?

L’Etat d’Urgence et le couvre-feu ont été décrétés par le président Macky Sall le 24 mars 2020, ce qui fait 40 jours aujourd’hui. Et si nous enlevons les 11 jours du ramadan, il reste 29 jours. Donc Wally Seck peut-il nous dire comment il pa perdu 300 millions en 29 jours ? Et Thione Seck, qu’a-t-il pu perdre puisque son « Yendoulène fait l’objet d’un litige judiciaire. Oumar Pène est un musicien qui a baissé pavillon et dont les apparitions peuvent se compter. Comment a-t-il pu perdre des millions ?

Nous ne rions pas. Parce que des escrocs apparaissent au Sénégal. La saison des fainéants et des escrocs en tout genre vient de naître.

