COP 28 : Le président s’est envolé pour Dubaï (Photos)

En compagnie de la Première dame, Marième Sall, le Président Macky SALL s’est rendu à Dubaï aujourd’hui pour participer au segment de haut niveau de la 28e Conférence des États parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) qui aura lieu les 1er et 2 décembre.

Selon la présidence, à son arrivée, le Président Sall a été accueilli chaleureusement avec les honneurs par les personnalités civiles et militaires émiraties. « Pendant la COP28, le Chef de l’État aura des rencontres bilatérales et participera à diverses réunions portant sur des sujets tels que la transition énergétique, les ressources en eau, le financement de l’action climatique et le Pacte de Paris pour les peuples et la planète », rapporte la présidence.