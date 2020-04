Coronavirus: conférence téléphonique entre Macron et dix dirigeants africains

Une conférence téléphonique a eu lieu entre Emmanuel Macron et dix dirigeants africains pour préparer une réponse coordonnée en Afrique

Emmanuel Macron et dix présidents africains se sont réunis vendredi en conférence téléphonique pour discuter de la réponse sanitaire et économique à apporter contre l’épidémie de coronavirus en Afrique, a annoncé l’Élysée. Ont participé à cette réunion les présidents Ibrahim Boubacar Keïta (Mali), Abiy Ahmed (Ethiopie), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Paul Kagamé (Rwanda), Macky Sall (Sénégal), Félix Tshisekedi (RDC), Abdel Fattah al-Sissi (Egypte), Uhuru Kenyatta (Kenya), Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe) et Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine. La France a évoqué jeudi une prochaine «initiative consacrée à la réponse sanitaire et économique au Covid-19 à l’échelle du continent» (AFP)