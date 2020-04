NMA Sanders participe à hauteur de 175 millions au combat contre le COVID-19

NMA et la famille de feu Ameth Amar restent fidèles à leur tradition et aux valeurs d’entreprise au chevet des populations sénégalaises pour lutter contre le Covid 19.

En effet, ils ont décidé de dégager une enveloppe globale de 175 millions de Fcfa.

Soucieuse des préoccupations des Sénégalais et des réalités auxquelles ils font face, et dans un élan de solidarité sans cesse renouvelée, la Nma et la famille de son fondateur, feu Ameth Amar, ont décidé de contribuer à la mobilisation contre le coronavirus à travers la Force-Covid-19, à hauteur de 175 millions FCFA, dont un montant en numéraire de 150 millions. Le chèque a été remis au Ministre Amadou Hott, par le Pca de Nma, Pape Madiop Amar, accompagné du Pdg, Thiendiaté Bouyo Ndaw, et de la directrice marketing, Aïcha Fall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn