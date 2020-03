Coronavirus : de l’infection à la…mort

Comment attrapez-vous ce virus?

Covid-19 ou Coronavirus semble se propager un peu comme la grippe, par la toux et les éternuements. Une fois contracté, il vit et se réplique dans les tissus qui tapissent les voies respiratoires. Les sécrétions de ces tissus – mucus et salive – contiennent donc également le virus. Lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle simplement, de minuscules gouttelettes d’humidité sont expulsées dans l’air, transportant le virus hors du corps. À moins que vous ne soyez directement dans la ligne de tir, vous devez être en sécurité. Les gouttelettes ne voyagent que jusqu’à 7 pieds.

Mais un autre risque survient lorsque les gens se couvrent la toux ou les éternuements avec leur main, puis touchent quelque chose que les autres touchent, comme un bouton de porte ou un robinet. Touchez une surface contaminée, puis touchez votre propre bouche ou nez, et le virus peut être transmis.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que le coronavirus peut vivre sur les surfaces pendant plusieurs jours.

Günter Kampf de l’Université de Greifswald en Allemagne dit que de tels virus peuvent être tués par des désinfectants tels que l’alcool ou l’eau de Javel – mais beaucoup de choses que nous touchons quotidiennement lors du transport ou dans les bâtiments publics ne sont pas fréquemment désinfectées.

Puis-je mourir si je l’obtiens?

Cela dépend dans une certaine mesure de votre âge. Covid-19 provoque à peine des symptômes chez les enfants, même les bébés, et en Chine, il n’est pas connu d’avoir causé de décès chez les moins de 10 ans. La principale préoccupation des enfants est que s’ils attrapent le virus, ils peuvent le transmettre à des personnes à risque plus âgées. C’est pourquoi certains chefs d’établissement ont choisi de fermer les écoles, mais ce n’est pas encore la politique officielle.

Selon les données les plus récentes du China Center for Disease Control, les taux de mortalité sont de 0,2 à 0,4% entre 10 et 50 ans, mais commencent à grimper.

Vous avez 1,3% de chances d’en mourir dans vos 50 ans, un risque de 3,6% dans vos 60 ans, un risque de 8% dans vos 70 ans et un risque de 14,8% dans vos 80 ans.

Le risque augmente avec l’âge, car les personnes âgées ont plus souvent d’autres maladies, comme le cancer ou des conditions telles que l’hypertension artérielle, le diabète ou une maladie pulmonaire, qui aggravent Covid-19.