Coronavirus : évitons d’en faire une crise politique

Trouver et proposer des solutions en ce moment de crise majeure est plus importante que de politiser la crise en ce moment. Si nous mettons toutes nos idées sur la table, nous pourrons mettre en œuvre un plan de sortie de crise efficace. L’opposition a aussi pour vocation de soumettre des idées pouvant développer le Sénégal. Il faut que l’opposition participe de manière objective au développement du Sénégal. Avec le Covid-19, tout sera paralysé dans notre pays et la pauvreté et la famine seront réelles, donc il est fondamental d’aboutir à des solutions. À défaut d’avoir un gouvernement élargi, il est important que le président change le format du dialogue en appelant personnellement tous les opposants et en disant clairement qu’il ne briguera pas un troisième mandat pour qu’ensemble, nous puissions vaincre ce fléau et éviter le pire.

Coronavirus : une pandémie sérieuse

En période de crise, il est primordial que nous soyons tous dans le même camp et que nous mettions nos différences de côté afin de vaincre l’ennemi unique, qui est le Covid-19. Il ne faut pas nous voiler la face, la situation est chaotique et cette pandémie affectera notre économie dans les prochaines années à venir. En tant que président de tous les Sénégalais, le président Macky Sall doit prendre des mesures et des décisions pour pouvoir stabiliser le pays. Arrêtons de parler politique et d’émergence, car à présent, nous devons avant tout survivre avant de pouvoir parler d’autre chose.

Au Sénégal, depuis le premier cas du Coronavirus, on note la faiblesse des ressources humaines, la carence du système de santé et surtout le manque de cohésion sociale. Un autre défi majeur est la persistance de certaines croyances qui contribuent à la propagation de cette pandémie. Ce virus mettra certainement l’économie mondiale à genou et notre économie à terre. La pandémie menace notre sécurité alimentaire, freinera la création d’emplois et l’investissement direct étranger. Le déficit des recettes publiques se creusera et le pouvoir d’achat des Sénégalais disparaîtra.

Une épidémie affecte toujours les économies des pays concernés, car elle limite la circulation des biens et personnes et cela affectera directement les chaînes alimentaires. En fermant les frontières, les moyens de subsistance sont directement affectés et il sera inenvisageable de maintenir l’exportation de manière continue. Le tourisme avec ses recettes de plus de 600 milliards de FCFA, sera impacté de manière directe. Notre compagnie aérienne, qui visait un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros cette année, est en mode d’atterrissage. L’aéroport international, qui a nécessité une dizaine d’années de construction et près de 425 milliards de FCFA en investissement, ne fera plus rentrer de recettes avec ses taxes aéroportuaires excessivement élevées. Le secteur informel qui jouait le rôle d’amortisseur social est menacé, avec la fermeture imminente des marchés. En somme, l’économie sera à terre et nous devons d’ores et déjà adopter quelques mesures pour atténuer cette situation.

Quelques exemples d’une opposition mature

Le Sénégal a continuellement été un pays où l’opposition a toujours été présente, ce qui fait de notre nation une des plus grandes démocraties en Afrique et dans le monde entier. C’est ainsi qu’en 1983, le front du refus fut créé pour que les élections de cette année soient annulées et que de nouvelles élections transparentes soient organisées. Il s’agissait principalement du RND et du PDS, ils refusèrent de siéger au Parlement pour se faire entendre. Le président Diouf savait que c’est inenvisageable d’être à la tête d’un pays sans une opposition en place ; il appela au dialogue national et Cheikh Anta Diop refusa de négocier, mais le président Wade négocia avec le président Diouf et finalement, ils siégèrent à l’Assemblée nationale. Cela représentait une chose bénéfique pour le président Diouf, car le président Wade représentait le chef de l’opposition.

En 1988, avec les dérives électorales, le président Wade fut arrêté et l’opposition créa un autre front de résistance où d’autres exigences furent formulées. Le front des 11 exigea la libération du président Wade et des autres compagnons, de l’organisation de nouvelles élections, de la diminution des prix des denrées de première nécessité et de la levée du couvre-feu. Le président Diouf, ne voulait pas que sa victoire soit décriée, il resta ferme face à ces revendications.

En avril 1988, le procès des prévenus prit place et les détenus sont le président Wade, Abdoulaye Fall, Ousmane Ngom et Boubacar Sall. Après 72 jours de détentions, ils furent libérés. L’opposition ne voulait pas accepter la victoire du président Diouf et ne voulait pas non plus négocier avec lui. La moitié des partis de l’opposition accepta de discuter avec le président Diouf, mais l’autre moitié refusa catégoriquement et ordonna la dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation de nouvelles élections. Le président Diouf accepta de discuter de toutes les revendications exceptées l’organisation de nouvelles élections.

Le président Wade demanda aux élèves de reprendre les cours et aux partisans de rentrer chez eux calmement. Il rencontra le président Diouf au palais en mai 1988, au bout de trois heures d’horloge, ils sont tombés d’accord pour créer des commissions pour faire face aux problèmes socio-économiques du Sénégal. Toute décision sera prise autour d’une table ronde avec les membres de l’opposition et c’est ainsi qu’en juillet 1988, la table ronde débuta et il y avait le PS, le PDS, la LD/MPT, le PIT, l’UDS, le PAIM, le MSRS, le RND et le PDS-R, et le sujet principal fut la réforme du code électoral.

Durant les crises diplomatiques avec la Mauritanie et la Guinée-Bissau, l’opposition s’aligna derrière le président Diouf, car il s’agissait du Sénégal et ils savaient tous que le Sénégal était au-dessus de leurs partis politiques. Après avoir traversé ces incidents diplomatiques, le président Diouf décida de modifier le code électoral en 1989. Le président Wade décida alors de rejoindre le président Diouf, car il pouvait lui faire confiance. Avec le gouvernement élargi, on pouvait compter Ousmane Ngom (ministre du travail et de la Formation), Jean-Paul Dias (ministre de l’Intégration Économique Africaine), Aminata Tall (ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale) et Amath Dansokho (ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat). Parmi les 17 partis, il y avait trois partis qui refusèrent catégoriquement de prendre part à ce dialogue, il s’agit de l’OST, du MSU et du PPS.

Il y avait finalement une entente au Sénégal, les incidents diplomatiques, avec la Mauritanie et la Guinée-Bissau furent résolus, les grèves avaient arrêté et le président Wade est même aperçu danser avec la première dame, il y avait une harmonie au Sénégal. Le président Wade licencia même son directeur de publication, à la suite d’un article critiquant le président Diouf. En 1992, le président Wade annonça sa candidature aux élections présidentielles de 1993, mais demanda que les ministres du PDS restent dans le gouvernement. Le président Wade et le président Diouf se quittèrent en de bons termes pour d’éventuelles élections paisibles en 1993.

Le 16 mai 1993, le vice-président du Conseil constitutionnel, Babacar Sèye, fut assassiné. Inéluctablement, le président Wade fut placé en garde à vue à cause des propos tenus plutôt. Il sera aussitôt relâché, car il n’y avait pas suffisamment de preuves contre lui. Le Sénégal plongea dans une autre crise post-électorale et l’unique personne qui pouvait régler la situation demeurait le président Wade. Il sauva encore la nation sénégalaise en évitant de prolonger la crise, il rencontra le président Diouf et devint ministre d’Etat sans portefeuille, Ousmane Ngom sera à la Santé, Idrissa Seck sera au Commerce, à l’Artisanat et à l’Industrialisation, Aminata Tall sera à l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle et Massokhna Kane à l’Intégration Économique Africaine. Les autres partis de l’opposition furent aussi représentés dans le gouvernement, on assista à une évolution des mentalités.

Enfin

Il faut que l’opposition soit plus mature et sache que certaines décisions irresponsables peuvent négativement impacter le Sénégal. Nous sommes dans une période de crise et il faut s’aligner derrière le président Sall jusqu’à ce que nous sortions de cette crise, comme l’avaient fait le président Wade et les autres opposants durant les incidents diplomatiques avec la Mauritanie et le Guinée-Bissau. C’est la manière unique de montrer que la patrie vient avant le parti.

Mohamed Dia