Coronavirus…France : 29 morts en un jour, bilan 129 morts

COVID-19. Le bilan humain de l’épidémie de coronavirus en France est de 127 morts ce dimanche soir pour plus de 5000 cas recensés par le ministère de la Santé. Si les écoles, crèches ou commerces seront fermés ce lundi et les transports progressivement en trafic limité, les dernières simulations, révélées ce dimanche par Le Monde, révèlent des chiffres inquiétants…

Combien de morts du coronavirus en France ?

Le site Santé Publique France a publié ce dimanche soir un bilan actualisé de l’épidémie de coronavirus, recensant 127 morts, un bilan plus lourd que celui dévoilé par le ministre de la Santé lui-même Olivier Véran qui évoquait 120 mors en début de soirée, soit un bilan en hausse de 29 décès sur les 24 dernières heures. Depuis quelques jours, plusieurs médecins et épidémiologistes informent que les formes sévères du virus sont observées dans plusieurs classes d’âge à partir de 30 ans et parfois sur des patients ne présentant aucun problème de santé. C’est dans ce contexte que Le Monde a pu se procurer des modélisations confidentielles, réalisées par le groupe de scientifiques qui conseillent l’Elysée. Celles-ci chiffrent en plusieurs centaines de milliers de morts les victimes du coronavirus en France si rien n’était fait. « En l’absence de toute mesure de prévention ou d’endiguement », l’épidémie de Covid-19 pourrait provoquer 300 000 à 500 000 morts. Attention cependant : aussi alarmistes soient-elles, ces modélisations sont purement théoriques et montrent surtout le potentiel destructeur du virus. « Ce scénario a été calculé en retenant les hypothèses de transmissibilité et de mortalité probables les plus élevées, et ce en l’absence des mesures radicales de prévention et d’éloignement social qui viennent d’être prises », précise le journal.