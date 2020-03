Coronavirus : La Célébration de la journée mondiale du conte restreint…

En raison de la situation sanitaire nationale et internationale et vu la situation sanitaire au Sénégal et les mesures de prévention indiquées par le gouvernement, KËR LEYTI, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine a pris la décision d’annuler sa programmation grand public qu’elle organise chaque année le 20 mars dans son centre.

La célébration du 20 mars 2020, Journée mondiale du conte, se fera cette année sans rassemblement donc sans spectacles publics en espace ouvert. Pour cette année, nos artistes donnerons des ateliers restreints de conte, des séances de contes à domicile pour les familles qui en font la demande ( nombre de places limitées) et des animations dans les classes. Nos artistes sont aussi à la disposition des chaines de radio et télévision pour des émissions

de contes en direct ou enregistrées.

Ces séances de contes seront des occasions de sensibiliser les élèves sur le coronavirus ( Covid-19), l’hygiène et la citoyenneté. La sortie de résidence de l’artiste El Hadji Leeboon ( en résidence

de création à Kër Leyti depuis deux mois) qui devait constituer le moment fort de cette célébration est déprogrammée pour une date ultérieure qui vous sera communiquée .

Célébrer le conte dans toutes les langues de la Francophonie et du monde en toute responsabilité.