Urgent…Coronavirus : Un cas signalé en Guinée…

Un cas de Covid19, la pandémie qui frappe de plein fouet le monde vient d’être détecté en Guinée !

Il s’agit d’une Belge qui est prise en charge au centre de traitement de Nongo, nous a confirmé le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Le Colonel Rémy Lamah n’a pas fourni plus de détails. Une réunion de crise est convoquée ce vendredi matin à l’ANSS (agence nationale de Sécurité Sanitaire).

Plus de 100 pays sont désormais concernés par l’épidémie de Covid-19 avec plus de 100 000 cas confirmés. Plus de 3000 personnes ont perdu la vie à travers le monde depuis l’éclatement de la maladie en Chine en janvier dernier.

Jeudi soir, le président Alpha Condé a annoncé plusieurs mesures pour se prémunir du Covid 19. Le Chef de l’Etat a lancé un appel à tous les citoyens et citoyennes d’adopter en ces temps-ci, le lavage des mains et le respect des consignes dans les lieux de rassemblement de plus de 20 personnes.

En cette période, il a aussi invité l’administration territoriale et les populations à limiter les séances de rassemblement public. En cas de nécessité, demander des autorisations aux administrateurs et élus locaux au préalable.

Le Chef de l’Etat Invite le ministère de la santé et ses partenaires à travers leur démembrement à accompagner les rassemblements essentiels pour l’application des mesures de barrières sanitaires.

Invite le ministère de la santé, de l’administration territoriale, les forces de défense et de sécurité, coopération et affaires étrangères, secrétariat général des affaires religieuses, affaires sociales et promotions féminines, ministère de transport, l’éducation, la jeunesse, de la culture et du sport, chacun en ce qui le concerne de prendre toutes les dispositions utiles pour l’application des présentes directives.

Invite le comité interministériel à fournir un rapport hebdomadaire sur la mise en œuvre des présentes dispositions.

Les présentes dispositions rentrent en vigueur à compter du Lundi 16 Mars 2020

A suivre…

