Coronavirus : La Fraternité Evangélique du Sénégal recommande les Cultes en Famille

La Fraternité Évangélique du Sénégal, suite à la déclaration du Président de la République et à l’arrêté ministériel No 007782 du 13 mars 2020, a salué les mesures prises par l’autorité pour éliminer la menace de contagion et de propagation du COVID-19.

Pour cette raison, La FES a décidé, à travers son premier communiqué, de se conformer à l’arrêté ministériel interdisant « toutes les manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ouverts ou clos». A ce titre, le Conseil Exécutif de la Fraternité Evangélique du Sénégal a instruit les leaders d’Eglise de suspendre tous les cultes dès le Dimanche 15 Mars 2020.

Nous, membres du Conseil Exécutif, réunis en ce jour, et après une large concertation, avons pris les mesures suivantes :

1. Nous recommandons les Cultes de famille, le Dimanche. 2. Nous encourageons les pasteurs à enregistrer leurs sermons et enseignements; et à les diffuser par le moyen des réseaux sociaux dans les plateformes de leurs Églises.

3. Nous encourageons toutes les églises qui ont un temps d’antenne au niveau des stations radios, d’en faire usage pour diffuser des messages d’édification 4. Nous exhortons la communauté des croyants à intensifier les prières d’intercession au niveau des familles et au niveau individuel, pour la nation et le monde contre cette pandémie. Un bulletin de Prière sera produit et envoyé très prochainement 5. Nous demandons à toute la communauté évangélique de se conformer aux décisions prises par les autorités étatiques et à observer toutes les mesures de prévention édictées par le Ministère de la santé pour relever le défi actuel. 6. Nous informons que l’Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 26 Mars est reportée à une date ultérieure.

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres (Heb. 10:24)