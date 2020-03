Coronavirus : L’entrée des plats extérieurs et des colis suspendues…dans les Prisons

Avec la multiplication des foyers de contaminations au Covid-19, le personnel pénitentiaire en service dans les établissements pénitentiaires est consigné à compter du mercredi 25 mars 2020 pour une durée de 10 jours. Sur ce, « l’entrée des plats extérieurs et des colis dans la détention est suspendue ».

Concernant la gestion des mandats de dépôts, des quartiers d’isolement ont été préparés dans tous les établissements pénitentiaires pour recevoir de nouveaux arrivants. Pour la région de Dakar, la maison d’arrêt et de Correction du Cap Manuel complètement libéré de tout détenu pendant le week-end du 21 Mars va recevoir en isolement les placés sous mandat dépôt de sexe masculin.

Les femmes nouvellement placées sous mandat dépôt seront transférées en isolement à la Maison d’Arrêt et de Correction du Pavillon Spécial dans deux quartiers jusqu’ici non occupés. Et les placés sous mandat de dépôt renvoyés en audience de flagrant délit seront maintenus à la cave en attente de leur jugement.