Coronavirus : l’Euro reporté…la Ligue des champions et la Ligue Europa suspendues

L’UEFA a annoncé, ce mardi matin, aux Ligues et aux clubs sa décision de repousser l’Euro à l’été 2021 et de suspendre provisoirement la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Réunis ce mardi matin par visioconférence avec les Ligues et les clubs, les dirigeants de l’UEFA ont confirmé, selon nos informations, leur intention de reporter l’Euro en 2021. Cette décision a été acceptée à l’unanimité des participants. L’idée est de décaler d’un an le championnat d’Europe des nations (12 juin-12 juillet 2020), afin de se donner le temps de pouvoir mener à leur terme la Ligue des champions, la Ligue Europa et les championnats nationaux sans être bloqué par le calendrier.

Dans la foulée, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, et Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l’instance, ont annoncé la suspension de Ligue des champions et de la Ligue Europa, gelées en attendant que le coronavirus soit en phase descendante. Ces deux compétitions sont censées reprendre dès que la situation sanitaire le permettra.

L’UEFA a aussi annoncé la création de deux groupes de travail. Le premier traitera du calendrier, avec deux représentants de l’UEFA, deux de l’ECA (association européenne des clubs) et deux des ligues européennes. Le second groupe de travail s’occupera des conséquences économiques des décisions prises.

L’UEFA s’entretient également, ce mardi, avec les présidents des 55 fédérations européennes et leurs secrétaires généraux pour leur communiquer les choix opérés par l’instance. En début d’après-midi, un comité exécutif de la Confédération européenne doit valider toutes les décisions prises.

