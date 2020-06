Coronavirus…Un éminent docteur demande la fin du verrouillage

« Maintenant, nous savons que le coronavirus n’est pas un tueur au hasard, ce verrouillage unique doit prendre fin », écrit le professeur KAROL SIKORA

Enfin, nous pouvons dire avec confiance ce que bon nombre d’entre nous soupçonnent depuis des semaines : non seulement la fin de la pandémie est maintenant en vue, mais les personnes les mieux placées pour recharger notre économie ont peu à craindre.

Grâce aux chiffres définitifs publiés hier par Public Health England, nous savons que Covid-19 n’est pas un tueur aléatoire, mais un groupe ciblant des groupes spécifiques – à savoir les personnes âgées et celles souffrant de maladies préexistantes telles que le diabète ou la démence.

Les statistiques sont stupéfiantes : les personnes de plus de 80 ans sont 70 fois plus susceptibles de mourir de la maladie que celles de moins de 40 ans, tandis que l’obésité morbide augmente le risque de mourir de deux fois et demie. Et heureusement, le taux de mortalité infantile est très faible.

Tout cela signifie que le défi est maintenant de remettre l’économie au travail, de ramener les enfants à l’école et de ramener nos hôpitaux au travail de diagnostic crucial et aux procédures de routine qui ont été suspendus avec des conséquences dévastatrices que nous n’avons pas encore vues. .

Cela devrait également stimuler considérablement notre économie, car cela signifie que les usines et les entreprises, où les travailleurs sont majoritairement jeunes et en bonne santé, peuvent rouvrir avec des précautions raisonnables.

La partie facile du verrouillage était de le démarrer. Le message était simple: nous sommes tous en danger, faites ce qu’on vous dit, et si vous ne le faites pas, nous avons donné à la police des pouvoirs spéciaux pour vous infliger une amende ou vous arrêter.

La lever sera beaucoup plus difficile, en partie parce que les dangers de Covid-19 ont été exagérés pour des raisons de politique publique et que les gens ont subi un lavage de cerveau dans un état de peur.

Mais maintenant que nous savons que Covid-19 est un tueur sélectif, nous devons accepter que nous ne pouvons pas avoir une approche unique pour le verrouillage.

Certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres – et il devrait maintenant leur appartenir de faire une évaluation personnelle de leur risque individuel.

Après tout, nous faisons constamment de tels jugements. Pour prendre un exemple extrême, ma femme a fait un saut en parachute; Je ne l’ai pas fait et je ne le ferais jamais. Nos décisions respectives sont basées sur notre peur à l’idée de sauter d’un avion et sur notre évaluation rationnelle des risques encourus. Il en va de même avec Covid-19. En tant qu’oncologue, j’ai parlé cette semaine à des patients âgés atteints de cancers terminaux qui ne vivront pas plus de quelques mois. Ils me demandent s’ils devraient profiter de l’assouplissement des mesures de protection pour enfin sortir de leurs maisons, et peut-être voir leurs familles avant de mourir.

Je leur dis qu’ils doivent prendre leurs propres décisions, mais je ne leur reprocherais certainement pas de prendre un risque calculé pour vivre pleinement leurs dernières semaines. Mais, je dis, soyez raisonnable.

Alors que les derniers chiffres devraient certainement stimuler le moral des personnes qui peuvent commencer à penser à un retour à la normalité, de nombreux Britanniques sans méfiance seront choqués de lire qu’ils semblent menacés de manière disproportionnée.

Ceux d’entre nous qui travaillent dans les hôpitaux ne pouvaient s’empêcher de remarquer le nombre déprimant de nos collègues noirs, asiatiques et des minorités ethniques (BAME) qui sont morts de Covid-19 dans les premières semaines de la pandémie.

Et ces tendances inquiétantes ont été confirmées hier avec la publication de données ONS montrant que les personnes d’origine bangladaise sont deux fois plus susceptibles de mourir que les Britanniques blancs infectés. Il a également montré que les personnes d’origine africaine, sud-asiatique, chinoise et caribéenne ont un risque de décès de 10 à 50% plus élevé.

Nous ne savons pas encore comment expliquer cela. Les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence, et cela s’explique en partie par le plus grand risque des Sud-Asiatiques d’avoir une maladie rénale. Il pourrait y avoir des explications génétiques cachées que nous ne comprenons pas encore.

Ailleurs, les nouvelles sont plus encourageantes, notamment la baisse du nombre de personnes décédées avec Covid-19 à 2 872 au cours de la semaine se terminant le 22 mai, contre 3 810 la semaine précédente.

De même, les risques d’infection ont chuté à environ un sur mille, contre un sur 40 au sommet de la courbe.

La vérité est que Covid-19 dans la plupart des régions du monde, à l’exception de l’Amérique latine, montre des signes d’essoufflement.

Bien sûr, nous ne devons pas ignorer les pics de la maladie, comme en Corée du Sud et dans nos propres villes du nord. Celles-ci nécessitent une vigilance intense et des mesures locales rapides si nécessaire, mais nous ne devons pas avoir peur.

Certains collègues disent que je suis trop optimiste, mais j’ai le sentiment que nous aurons largement terminé d’ici septembre.

Et quand tout est fini, nous devons faire de notre mieux pour ne pas émerger dans une « nouvelle normale » – dans cette phrase clichée lugubre qui suggère un avenir terne et contraint – mais une « vieille normale », alors que nous reprenons nos vies antérieures.

Avec la flexibilité de nos politiciens et l’application judicieuse de notre propre jugement, une telle fin ne semble plus impossible.

Le professeur Karol Sikora est oncologue consultant et professeur de médecine à la faculté de médecine de l’Université de Buckingham.