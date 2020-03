Coronavirus : Y’en A Marre s’implique dans la lutte…

Le mouvement « Y’en a Marre », dans un communiqué, appelle à la suspension jusqu’à nouvel ordre du trafic aérien entre le Sénégal et les pays fortement touchés par le coronavius.

Le mouvement citoyen déplore le fait que le Sénégal continue de recevoir quotidiennement des flux de personnes venant de pays dont la situation est aujourd’hui plus critique que la Chine, alors que l’État a abandonné les 12 étudiants de Wuhan à leur sort.

Les Y’en à maristes souhaitent aussi le renforcement du système de contrôle à l’Aibd, et des frontières terrestres, pour détecter et assurer une prise en charge rapide de potentiels sujets. Les dispositions doivent être prises pour le confinement systématique des ressortissants sénégalais venant d’Europe et d’autres zones fortement touchées.

En même temps, ils invitent « les sociétés de transport publics et privés à prendre les dispositions nécessaires pour que les bus, les TATA, les cars rapides, etc, ne soient des lieux de contamination et de propagation du virus ».