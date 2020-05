Coronavirus Ziguinchor : Diouf Sarr rassure « Nous avons emmené tout le matériel nécessaire… »

Une semaine après la visite du professeur Moussa Seydi, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a visité ce vendredi le centre de traitement et de prise en charge des malades du Covid-19 de l’hôpital régional de Ziguinchor. Une visite qui lui a permis de s’enquérir de l’état de santé des malades et des conditions de travail du personnel de santé.

Au terme de la visite guidée dans la zone verte du centre de traitement, Abdoulaye Diouf SARR s’est réjoui : « je suis venu voir le processus et les conditions de prise en charge des malades à Ziguinchor. Nous avons présentement 11 malades et depuis le début, Ziguinchor a montré à la face du monde une très bonne maîtrise de la situation liée à la pandémie. Je félicite les autorités et surtout l’équipe du professeur Ansoumana Diatta. Ils ont tous les encouragements du président Macky Sall… ».

Face à la presse, le ministre a informé : « Nous avons emmené tout le matériel nécessaire en termes d’équipement mais aussi en termes de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail des personnel soignant ». Abdoulaye Diouf Sarr a saisi cette occasion pour rassurer les populations de la région « Nous avons évalué pour que dans la durée nous continuons à apporter le soutien matériel nécessaire au centre de Ziguinchor ».

Après une demi-heure passée à Ziguinchor, Abdoulaye Diouf Sarr s’est envolé pour respectivement Kolda et Tamba toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG