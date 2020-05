Coronavirus – Ziguinchor : Diouf Sarr prévient « ce combat est un combat d’endurance… » 

Lors de son face à face avec la presse à l’occasion de sa visite au centre de traitement et de prise en charge des malades de covid 19 de Ziguinchor, le ministre de la santé et de l’action sociale a prévenu les sénégalais que la lutte contre ce virus insaisissable peut perdurer. Abdoulaye Diouf Sarr d’averti que « ce combat est un combat d’endurance, un combat dans la durée… Il ne faut surtout pas relâcher. Il faut toujours regarder ce que nous sommes en train de faire et apporter toujours le soutien matériel, en ressources humaines et le soutien psychologique parce que les gens se battent de manière remarquable. Il était important que je vienne apporter le message du chef de l’État » a-t-il laissé entendre.

Il est opportun d’informer qu’au-delà du message qu’il souhaitait faire passer, le ministre de la santé et de l’action sociale n’a souhaité répondre à aucune question des journalistes qui pourtant en avaient beaucoup si l’on sait que la situation du centre de traitement et de prise en charge des malades de covid 19 de l’hôpital régional de Ziguinchor a fait couler beaucoup de salive et d’encre et cela depuis la visite du Professeur Moussa SEYDI.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG