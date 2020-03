Coronavirus…Ziguinchor enregistre son premier cas positif

C’est officiel, la région de Ziguinchor vient d’enregistrer son premier cas positif de coronavirus. L’information a été donnée par le médecin chef de la région médicale. En point de presse, le colonel Maodo Malick Diop a révélé que le cas suspect identifié à Lyndiane s’est avéré positif. La victime un expatrié, âgé de 73 ans revenant de l’Espagne. Présentement en soins intensifs à l’hôpital régional de Ziguinchor, son état de santé est stable a dit le médecin chef de Ziguinchor.

Après investigation, 36 cas de contact ont été recensés en mis en quarantaine et des prélèvements ont été effectués sur les trois cas les plus proches du malade et les résultats sont attendus dans les prochaines heures.

Répondant aux questions des journalistes sur les dispositions prises pour la gestion de la pandémie, Maodo Malick Diop a rassuré que la région s’est bien préparer a faire face à toute éventualité. Des salles sont aménagées dans les hôpitaux et des équipes sont constituées pour la prise en charge de tout cas déclaré positif.

Au cours de son face à face avec la presse, le médecin chef de la région médicale de Ziguinchor à exhorter les populations à collaborer et à signaler les immigrés qui sont rentrés au bercail sans se signaler avant d’appeler au respect stricte des normes d’hygiène et de sécurité et surtout de se conformer aux recommandations du ministère de la santé pour limiter la propagation du virus déjà présente dans la région.

Depuis l’annonce de cas suspect, la ville de Ziguinchor est plongée dans la panique. Les rues, les marchés et autres places publiques sont désertés. Le confirment s’impose dans la région Sud du Sénégal.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG