Coronavirus…Bignona renforce son dispositif de prévention

Lutte contre coronavirus: le conseil départemental de Bignona renforce le dispositif de prévention

L’argent dépensé ne compte plus, ce qui est important pour le conseil départemental de Bignona c’est de faire en sorte que cette maladie n’entre pas pas le département et pour atteindre cet objectif, il faut miser sur la prévention en accordant une bonne part à la sensibilisation pour un changement immédiat et radical de comportement. Après les actions relayées antérieurement Mamina Kamara met à la disposition de certaines structures un dispositif de lave-mains et l’honorable HCCT Fanta Sagna, Président de la commission sociale du conseil départemental qui s’est chargée d’identifier et de distribuer ces outils. « LE COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER » nous a-t-elle lancé. Un cri de guerre qui vient a son heure car la région de Ziguinchor vient d’enregistrer son premier cas de coronavirus.

L.BADIANE pour xibaaru.sn