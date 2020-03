COVID-19/BIGNONA : Les Autorités Blindent la frontière avec la Gambie

Dans le cadre du plan de riposte contre le coronavirus validé par le comité départemental de gestion des épidémies, le Préfet de Bignona, accompagné du président du conseil départemental Mamina Kamara, du Maire de Katana 1 et des forces de défense et de sécurité a effectué Jeudi une visite de mobilisation des acteurs au niveau de la frontière avec la Gambie. Des mesures fortes ont été prises par l’autorité au niveau de tous les points d’entrée pour barrer la route à la maladie. Des agents de santé ont été détachés et resteront en permanence au niveau de Séléty, des produits de désinfection mobilisés par le conseil départemental de Bignona et la commune de Kataba 1 ont été remis aux différents points ciblés à savoir entre autres le poste des douanes, la police des frontières, le cantonnement militaire ou encore la gare routière de la localité. D’autres mesures ont été prise notamment l’installation de locaux d’isolement pour d’éventuels cas suspects. Au niveau de la gare routière, des fiches ont été remis pour l’enregistrement des passagers à l’arrivée comme au départ afin qu’il y ait une traçabilité des personnes en cas besoin suivant le protocole de suivi des cas contacts notamment. Le Préfet a rappelé à chaque étape, les différentes mesures annoncées par le chef de l’Etat et les ministres pour bouter le covid-19hors de notre pays.

L.BADIANE pour xibaaru.sn