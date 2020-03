Encore 50 modou-modou d’Italie à la frontière mauritanienne

Le convoi des émigrés modou-modou confiné à Saint-Louis : Le gouverneur de Saint-Louis Alioune Aidara Niang a annoncé que les émigrés qui étaient bloqués en Mauritanie ont été récupérés par les autorités sénégalaises et ramenés à Saint louis. Ils seront testés et confinés dans les locaux aménagés du centre de formation de la santé de Saint-Louis. Après la première vague qui vient d’être escortée et confinée à Saint-Louis, un autre convoi de 50 émigrés modou-modou venant d’Italie, de France et d’Espagne est en route. Bloqués hier dans le désert à Dahla, ils espèrent être récupérés comme la première vague et ramenés au Sénégal. Ils sont tous d’accord pour être confinés dès leur arrivée au Sénégal