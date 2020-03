Coronavirus…Biguine Gueye s’insurge contre les activistes pyromanes

Devant cette montée en puissance du covid 19 (Coronavirus) à travers le monde et surtout les grandes puissances, il est malsain pour des compatriotes, activistes et autres pourfendeurs du régime, de continuer à faire dans le sabotage et la diabolisation. On voit souvent des commentaires du genre : « Macky pire que ce v…, Ce régime est pire que le covid 19 (coronavirus),… On ne dispose que de 11 lits,… Ce virus va dévaster le pays…, Si vous devez aller à l’hôpital emmenez votre merr gadou,… Non il faut arrêter. Chers compatriotes, l’heure est grave, elle n’est ni à l’humour, ni à la calomnie, ni à la désinformation, ni à l’intoxication, ni à la politique politicienne juste pour faire mal en voulant envenimer la situation. Le Sénégal, pays sahélien, pauvre très endetté, est en train de mobiliser toutes ses ressources, et fait dignement face à la pandémie. Restons solidaires de notre gouvernement chers compatriotes, et encourageons au moins l’élan de nos autorités, spécialistes de la santé, guides religieux,… jusqu’à nouvel ordre puis chacune et chacun reprendra librement ses positions. Prions et restons solidaires, à l’instar des grandes puissances frappées de plein fouet par ce virus mais unis, responsables et très disciplinés. Il faut vraiment savoir raison garder en pareilles circonstances. Quand reviendra la sérénité, on reprendra la politique si vous voulez, sans problème.

Mamadou Biguine Gueye

Enseignant-Journaliste/Communicant

Fatick