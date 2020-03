Coronavirus…DDD veut faire valoir son droit de retrait

Dakar Dem Dikk (DDD) veut faire valoir son droit de retrait face à la pandémie du coronavirus. Cela veut tout simplement dire que les bus vont arrêter circuler. La société DDD prête à arrêter tous les bus, selon le DG Moussa Diop : « Si l’affaire est grave, j’arrête le réseau tout de suite. Mais pour le moment, on n’en est pas là. On est à la sensibilisation et l’hygiène dans les bus. Il y aura des jeunes à l’entrée du bus qui demanderont à tout passager de se désinfecter les mains. Parce que le vecteur le plus grave, c’est la barre de fer sur laquelle tout le monde s’appuie en passant. Il suffit de toucher la barre et de toucher ensuite le nez, si jamais le virus est présent, vous êtes contaminé. On va donc s’équiper pour ça », a –t-il confié à nos confrères de seneweb hier