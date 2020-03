Le Coronavirus bloque Macky et gifle Wally Seck

Le coronavirus touche les plus grandes célébrités du Pays avec à leur tête le président de la république et la star des jeunes, Wally Seck. Le premier refuse de serrer les mains de ses ministres et le second a été interdit de concert…

Macky

Le président Macky Sall refuse désormais de serrer la main : Le Chef de l’Etat a tout bonnement évité de serrer la main à des officiels venus l’accueillir hier au CICAD. En compagnie de quelques membres de son équipe, le Chef de l’Etat fait dans l’humour et lève ses deux mains en lançant un « coronavirus bi »

Wally

Wally Seck victime collatérale du coronavirus : L’artiste et star des jeunes a vu son concert annuler par Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l’Intérieur avait prévu un concert à Linguère avec Wally ce week end, malheureusement, à cause de la propagation du virus, le maire de Linguère a annulé les festivités qu’il voulait offrir à sa jeunesse.