DDD…Moussa Diop « l’intouchable » ne connaît pas la honte

Le DG de Dakar Dem Dikk qui se croyait intouchable et irréprochable vient de voir une de ses décision contesté par sa hiérarchie. Le syndicaliste Diatta Fall viré par le DG Moussa Diop…est réintégré par « force » dans Dakar Dem Dikk…

Le DG Moussa Diop doit avoir honte…

La détermination des syndicalistes de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) a payé. Le Directeur général de la société, Me Moussa Diop qui avait radié le syndicaliste Diatta Fall, a fait machine arrière. Cela fait suite à une rencontre entre le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Omar Youm et des leaders des centrales syndicales. Seulement, le bras de fer entre les syndicalistes et le Directeur général de Dakar Dem Dikk est loin de connaître son épilogue, puisque des responsables syndicaux annoncent la poursuite de leur plan d’actions.