Le fils de Celine Dion en couple avec une femme plus âgée que lui.

René-Charles est désormais en couple avec une jeune femme et cela semble plutôt. Et c’est sa mère en personne qui vient de confirmer cette relation avec une femme plus âgée que lui : « C’est merveilleux parce qu’elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont définitivement plus matures que les hommes » a-t-elle lâché dans une interview accordée au magazine OK.

Selon Céline Dion, la jeune femme se démène pour se faire accepter dans la famille et redouble notamment d’efforts avec les deux petits-frères jumeaux de son chéri, Nelson et Eddy : C’est une bonne personne. Pour Halloween, elle a amené des citrouilles avec elle mais René-Charles n’avait pas envie de creuser. Alors elle a proposé de le faire avec ses frères, pour lui montrer que c’était important pour elle de passer du temps avec eux ».

Pour l’heure, le visage de la mystérieuse jeune femme n’a pas encore été dévoilé…