Coupe d’Afrique de Rugby à XV…la Tunisie bat le Sénégal (14-3)

Le tournoi féminin de la Rugby Africa Cup à 15 se déroule du 9 au 17 octobre 2021, au Stade de Rugby d’El Menzah à Tunis, en Tunisie.

A l’occasion de la première journée de la compétition, la sélection tunisienne a disposé de son homologue du Sénégal (14-3).

La première période s’est ralentie vers les dernières minutes et s’est terminée avec une Tunisie qui a conservé son avance de 5-0.

Le manager de l’équipe tunisienne Abdelaziz Chaouachi a déclaré lors de l’ouverture : « c’est un bon résultat, les filles ont marqué très tôt. Je pense que cela a créé un impact psychologique profond sur l’équipe sénégalaise ». Ce dernier a ajouté que ‘’que les deux équipes ont le même potentiel physiquement mais avec quelques différences. Le Sénégal est plus fort dans les mêlées et la Tunisie a un jeu plus technique et plus rapide, ce qui est le résultat de leur solide performance dans le Rugby à 7 féminin dont les matchs sont très rapides.”

Dans la seconde période, les deux équipes ont regagné confiance et gagné en énergie d’où un match beaucoup plus rapide et technique.

Le Sénégal a poursuivi sa tactique consistant à jouer un jeu offensif pour faire passer les défenseurs tunisiens. L’équipe tunisienne est restée organisée et tenace en repoussant toute tentative du Sénégal de forcer sa ligne. L’intrépide Lamia Mlawah a fait tomber la n° 4 sénégalaise, la puissante Yvonne Mendy.

Outre les tunisiennes et les sénégalaises, les ivoiriennes participeront également à ce tournoi. Lors de la prochaine journée, le Sénégal tentera de se racheter contre la Côte d’Ivoire. Ce duel aura lieu le 13 octobre. La dernière rencontre mettra aux prises la Tunisie à la Côte d’Ivoire le 17 octobre.